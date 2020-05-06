Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
06.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:02

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı Samsun'da ticari taksiden pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ticari taksiden pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksinin içinde müşteri olarak bulunan bir kişi, yolda karşılaştığı S.Y.'ye araçtan ateş açtı. Sağ bacağından vurulan S.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları ticareti taksi ile kaçtı.

Yaralanan S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Haber
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Haber
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Kemal Sunal Pınar Altuğ Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Lionel Messi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Silahla yaralama şüphelisi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 22:27:58. #1.15#
title