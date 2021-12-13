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Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan R.Ş. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan saldırı şüphelisi S.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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