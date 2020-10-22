Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'da lokantada bir kişiyi silahlı yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da lokantada bir kişiyi silahlı yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir lokantada silahlı saldırıya uğrayan M.O. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. M.Y. kendisini S.S.'nin vurduğunu söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı