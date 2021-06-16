Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı.

OSMANİYE'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.

2'Sİ POLİS TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.

Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı; 2'si polis 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 07:27:41. #1.13#

title