Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı Kocaeli'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelileri Ş.Ö. ve E.Ö. tutuklandılar.

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelileri Ş.Ö. ve E.Ö. tutuklandılar.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesinde 26 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K isimli şahıs, Ş.Ö ve E.Ö tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 27 Kasım gecesi ise Ş.Ö ve E.Ö. isimli zanlılar suç aletleriyle beraber yakalandılar.

Polis ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandılar.

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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