Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelileri Ş.Ö. ve E.Ö. tutuklandılar.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesinde 26 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K isimli şahıs, Ş.Ö ve E.Ö tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 27 Kasım gecesi ise Ş.Ö ve E.Ö. isimli zanlılar suç aletleriyle beraber yakalandılar.

Polis ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandılar.