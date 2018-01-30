Silahla Yaralama Olayına Gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.K. yaralanırken, silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili F.A.'yı (37) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN