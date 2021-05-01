Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
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Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı

Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ne yaralı nede bir silah bulamazken, ihbarın olduğu sokakta sokağa çıkma kısıtlaması ihlal eden gençler tek tek ara sokaklara kaçtı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ne yaralı nede bir silah bulamazken, ihbarın olduğu sokakta sokağa çıkma kısıtlaması ihlal eden gençler tek tek ara sokaklara kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri silahlı yaralama ile kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın verildiği noktaya geldiğinde kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ara sokaklarda kaçan gençler, görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Silahlı yaralama ihbarının şüphelileri kaçıyor sanılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler tek tek farklı ara sokaklarda yakalanarak sorguları yapıldı.

Bir mahallede toplam 10 kişiye polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, asılsız ihbar yapan şüpheliye ulaşılması için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı
Silahla yaralama ihbarının şüphelileri kaçtı sanıldı, olay bambaşka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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