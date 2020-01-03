'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

03.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10
'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

'nin ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine ve sağlık ekipleri harekete geçti. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallesi Çukur sokak üzerinde bulunan evde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde sokağa gelen ekipler, evleri tek tek gezerek kontrol etti. Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 7 müstakil evi kontrol eden ekipler, bir olaya rastlamadı.


Yapılan ihbarın asılsız olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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