'Silahla yaralama' ihbarı asılsız çıktı
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'Silahla yaralama' ihbarı asılsız çıktı

'Silahla yaralama' ihbarı asılsız çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde "Silahlı yaralama var" ihbarı polisi alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Silahlı yaralama var" ihbarı polisi alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, 112'ye "Emirefendi Mahallesi Emirefendi 1. Sokak'ta silahlı yaralama var" ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve 112 acil servis ekipleri alarma geçti. Verilen adrese kısa sürede ulaşan ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Aramalarını sürdüren ekipler, sokakları karış karış dolaşarak araştırma yaptı.

Yapılan araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi. - SAMSUN

'Silahla yaralama' ihbarı asılsız çıktı
'Silahla yaralama' ihbarı asılsız çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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