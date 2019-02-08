Silahla Yaralama
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde iş yeri sahibi H.İ. ile A.Z. arasında, iddiaya göre işten çıkarılma meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z, pompalı tüfekle ateş ederek H.İ'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan A.Z'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA