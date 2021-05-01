Son dakika haberleri... Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandıNİĞDE'de G.K., tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'yi tabancayla yaraladı.

Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

NİĞDE'de G.K., tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'yi tabancayla yaraladı. Yaralı kadını hastaneye bırakarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, gece yarısı Efendibey Mahallesi Nagehan Sokak'ta yaşandı. G.K., iddiaya göre telefonda tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'nin evinin önüne gelerek, kapıyı açmasını istedi. Evin önünde belinden çıkardığı tabancayı ateşleyen G.K., Kader Ç.'yi yaraladı. Yaralı kadını otomobiliyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne bırakan G.K., kaçarak uzaklaştı. Ameliyata alınan Kader Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine, harakete geçen polis ekipleri, G.K.'yı, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı