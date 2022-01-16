Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti - Haberler
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Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti

Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan gençlerden biri diğerini silahla ayağından yaraladı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Burdur'da kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan gençlerden biri diğerini silahla ayağından yaraladı. Daha sonra yaraladığı şahsın başında bekleyerek kendini ihbar etti.

Olay, Burdur'un Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emin A., ile Fatih K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra ikili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Emin A., yanında bulunan silahla Fatih K.'ya 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Fatih K.'nın biri bacağına, diğeri duvara isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Fatih K.'nın yanına giden Emin A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Fatih K.'yı Burdur Devlet Hastanesine kaldırırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine tabanca ile teslim olan Emin A, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

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Burdur'da kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan gençlerden biri diğerini silahla ayağından yaraladı.

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