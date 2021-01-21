Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanık hakkında mütalaa

Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanığın yaraladığı eşi Ayşe Gül Cora'nın avukatı katıldı. Tutuklu sanık Hasan Engin Cora'nın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan adliye binasına getirildiği, ancak Kovid-19 testinin pozitif olduğunun bildirilmesi üzerine duruşma saati beklenmeksizin tekrar cezaevine götürüldüğü belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında, eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir çok kez adli işlem yapıldığını, sorunlardan dolayı müştekinin İstanbul'da kardeşinin yanında kaldığını anlattı.

Daha önce müştekiyi ölümle tehdit etmesine ilişkin ifadesi alınan sanık hakkında, üzerindeki kuru sıkı tabanca nedeniyle işlem yapıldığı belirtilen mütalaada, bu olaylardan sonra Samsun'a dönen sanığın temin ettiği tabancayla İstanbul'a eşinin yaşadığı semte geldiği, 5 Haziran 2019'da konuşmak için eşini takip ettiği, konuşmakta ısrarlı davrandığı, silahı olduğunu söyleyerek müştekiyi vurmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Sanığın, korkmadığını söyleyen müştekiye silahla çok kez ateş ettiği, 6 merminin müştekinin vücuduna geldiği ifade edilen mütalaada, sanığın tabancayla birlikte 7 Haziran 2019'da, yaşadığını öğrendiği müştekinin tedavi gördüğü hastaneye gittiği, ancak şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kolluk görevlilerince yakalandığı kaydedildi.

Mütalaada, olay esnasında müştekinin açık olan cep telefonundaki ses kaydında erkek bir şahsın "silah var üzerimde seni şu an vururum, konuşacağız, seni vuracağım" dediği, kadının da "varsa var ne yapayım, konuşmayacağım" şeklinde konuştuğu, bu esnada silah dolduruş sesi duyulduğu ve bir çok kez ateş edildiği bildirildi.

Mütalaada, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanığa süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sanığın eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da ruhsatsız tabancasıyla Samsun'dan İstanbul'a geldiği anlatıldı.

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın eşini takip ederek ısrarla konuşmak istediği, ancak müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedilerek, sanığın "Üzerimde silah var, vururum." diyerek tehdit ettiği müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Cora'nın tabancasıyla eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna geldiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, yaralanan müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü aktarıldı. İddianamede, 7 Haziran 2019'da sanığın, eşinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği ancak şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş