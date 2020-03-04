Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

04.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:20

Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan sanık Hasan Engin Cora, yargılandığı davada savunma yaptı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Engin Cora, müşteki Ayşe Gül Cora ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı?.

Savunma yapan tutuklu sanık Hasan Engin Cora, çocuklarının, eşinin ve eşinin ailesinin kendisini hep suçladığını ancak bu suçlamaların yalan olduğunu öne sürerek, "Bu yalanlar nedeniyle olay bu aşamaya geldi. Sonuç ortada. Eşimi isteyerek vurmam söz konusu değildir. Eşimi balkondan attığım iddialarına ilişkin beraat ettim. Manisa'da cezaevinden çıktıktan sonra eşime ne mesaj attım ne de onu tehdit ettim." dedi.

Eşinin kurguları nedeniyle hakkında davalar açıldığını savunan sanık Cora, tek derdinin eşiyle 10-15 dakika görüşmek olduğunu, bu görüşmede de eşine "Neden böyle oldu?" diye soracağını ancak eşinin kendisinden kaçtığını anlattı.

Sanık Cora, ailesine çok düşkün olduğunu ifade ederek, "Eşime hakaret ettiğimi, onu rehin aldığımı, onu aldattığımı, dövdüğümü ve alkol aldığımı söylüyorlar. Bunların yüzde 20'si doğruysa intihar ederim. Yıllar önce eşimle aramızda soğukluk olduğu için onu aldattım. 10 sene sürdü ancak ben eşimi seviyordum. Eşimi saplantı derecesinde seviyordum. Rüyamda bile kıskanıyordum. Geri kalan hususları yazılı olarak vereceğim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını yazılı sunması için süre verilmesine, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

?Duruşma sonrasında müşteki Ayşe Gül Cora, sanığın mahkemedeki ifadesinin yalan olduğunu söyledi.

İddianameden???

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sanığın eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da sanığın ruhsatsız tabancasıyla Samsun'dan İstanbul'a geldiği anlatılıyor.

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın konuşmak için eşini takip ettiği, ısrarla konuşmak istediğini belirttiği, müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedilerek, sanığın da "Üzerimde silah var, vururum." diyerek tehdit ettiği müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." diyerek karşılık verdiği aktarılıyor.

Sanık Cora'nın tabancasını çıkartarak eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna isabet ettiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü, 7 Haziran 2019'da sanığın müştekinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği ancak sanığın şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA