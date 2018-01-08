Silahla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabancayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 2 adet şarjörlü 9 mm, 1 adet 38 calibre toplu tabanca olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili Mustafa T. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Mustafa T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Mustafa T. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN