Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu - Haberler
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Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde yapılan aramada 5 gram kokain ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde yapılan aramada 5 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Manavgat ilçesi Side Mahallesinde M.T., gece vakti birden çok kişi tarafından silahla yağmalandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerinden M.C.D. isimli şahıs Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram kokain ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Antalya, Kokain, 3. Sayfa, Haberler

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