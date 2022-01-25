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Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Karadeniz sahilinde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Karadeniz sahilinde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş yunus balığı sahile vurdu. Balıkçılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yunus bağlığı sahile vurdu. Sahilde ki yunusun görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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