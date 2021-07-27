Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu
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Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu

Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Seben ilçesi mevkiinde gölün içerisinden telef olmuş halde vatandaşlar tarafından çıkarılan boz ayının ateşli silah ile vurulduğu ortaya çıktı.

Bolu'nun Seben ilçesi mevkiinde gölün içerisinden telef olmuş halde vatandaşlar tarafından çıkarılan boz ayının ateşli silah ile vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Seben ilçesi mevkiinde bulunan Aladağ Göleti'nin yüzeyinde ayı olduğunu gören vatandaşlar, ayıyı kurtarmak için botla gölete girdi. Botla göle giren köylüler traktörün arkasına takılan halatı telef olan ayıya bağlayarak kıyıya çıkardı. Gölden çıkarılan boz ayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü. Ayının vatandaşlar tarafından silahla vurulduktan sonra kaçtığı gölde boğularak telef olduğu tahmin edildi.

Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ayıyı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı. - BOLU

Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu
Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu
Silahla vurulduktan sonra göle düşen ayı telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Silahla vurulan dev ayı, boğulduğu gölden traktör yardımıyla çıkartıldı
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