Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu

19.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:39
Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz günlerde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğinin tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz günlerde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğinin tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşli silahla vurularak yaralanan sokak köpeği, belediye veteriner hekiminin başarılı operasyonu ile hayata tutundu. Köpeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Tarsus Belediyesi veteriner hekimi Onur Terli, "Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmasın diye antibiyotik tedavisi uyguladık. Yara bölgesinde büyük bir şişlik vardı bunu gidermek için uygun ilaçları kullandık. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak su ile her gün masaj yaptık. Köpeğimizin genel durumu şu anda çok iyi. Ekolojik rehabilite alanında gözetim altında tutulan köpeğe çalışanlarımız, yaşam savaşını kazandığı için 'Kahraman' adını verdi. Kahraman şu anda çok iyi ve yeni sahibini bekliyor" dedi. - MERSİN

Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Pervin Buldan Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:40:35. #1.14#
title