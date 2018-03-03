Silahla Vurulan Sürücü 1 Kilometre Gidip Polise Sığındı

Adana'da direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre giderek polis merkezine sığındı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 2447. Sokak'ta ilerleyen Mustafa Alto'nun kullandığı 01 GM 108 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunlardan ikisi Alto'nun karın boşluğu ve sırtına isabet etti.

Saldırıda yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık 1 kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi'nin önüne ulaştı.

Mustafa Alto'yu gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.