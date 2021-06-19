Silahla vurulan muhtarın katil zanlısı: Gözümün birisi görmüyor, cinayeti işlemedim

ÇORUM'da Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'ın (63) evinin avlusunda tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

ÇORUM'da Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'ın (63) evinin avlusunda tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ünal Akay (75) savunmasında, "Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi?" diyerek suçlamaları reddetti.

Olay, 31 Mayıs 2019'da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın uzaktan akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay, tutuklanırken, diğer aile fertleri de adli kontrolle serbest kaldı.

'CANIM CİĞERİM OLURDU NASIL ÖLDÜREYİM?'Ünal Akay hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, diğer aile fertleri hakkında ise 'delilleri gizleme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tarafların yakınları ve avukatları da katıldı.Tutuklu sanık Ünal Akay savunmasında, "Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Tabanca 16 yıl önce ölen babama ait, güvenlik güçleri silahı buldu. Ben o silah bulunana kadar yerini dahi bilmiyordum. Bir de Ankara'daki oğlumun evinden tüfek alındı. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Nurettin, benim bir evladım sayılırdı. Onu nasıl öldürebilirim? Bu cinayetin, muhtarlık yüzünden işlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Olay sonrası köyde 12 silah alındı. O silahların sahibi hakkında işlem yapılmazken, bana işlem yapıldı. Yine diyorum, ben suçsuzum, bu cinayeti işlemedim" dedi.'SUÇLU KİMSE CEZASINI ÇEKSİN'Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmezken, öldürülen Nurettin Akay'ın yakınları ise şikayetçi olduklarını söyledi. Muhtar Akay'ın eşi Güllü Akay, "Eşim olayın olduğu gün teravih namazı için köyün camisine gitmişti. Ben de hasta yatıyordum, yatarken peş peşe iki el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim yerde yatıyordu. Çevremden yardım istedim. Sonra eşimin öldüğü söylendi. Suçlu kimse cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Akay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar