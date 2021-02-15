Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden
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Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden

15.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:22
Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden

'Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

'Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz...

YENİDEN

--------------Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), - MERSİN'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan sokak köpeği, tedaviye alındı. İlk başta gözlerinin oyulduğu, sopayla dövüldüğü üzerinde durulan köpeğin ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Köpeğin, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat akşamı vatandaşlar, acılar içinde kıvranan bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Başından ve bacaklarından yaralandığı belirlenen köpeğe, ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.KÖPEK REHABİLİTASYONA ALINDIÇekilen röntgende, köpeğin ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Kurşunun köpeğin gözünün üzerini sıyırdığı tespit edildi. Köpeğin yüzündeki kurşun yarası, temizlendikten sonra kan kaybının hayati risk oluşturmasını önlemek için dikiş atıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yaralı köpek, doğal rehabilitasyon alanına alındı. Tarsus Belediyesi Veteriner Müdürlüğü çalışanları rehabilite alanında yaralı köpeği gözlem altına aldı. Yaralı köpek, kısa sürede kendine gelip, yemek yemeye başladı.'BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ'Yaralı köpeğin ameliyatını gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli hekim Onur Terli, haberi alınca çok üzüldüklerini ve vakit kaybetmeden olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Mahalledeki duyarlı vatandaşımız, köpeğin kanamasını durdurmak için yoğun çaba göstermişler. Biz de yaptığımız ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği barınağa getirerek, ameliyatını gerçekleştirdik. Çok kan kaybı vardı. Bu durum bizi biraz tedirgin etti. Hayati tehlikesini atlattı ve şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor. Yemesi ve içmesi gayet normal" diye konuştu.ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat ise köpeğin, veterinerlerin kontrolünde sağlığına kavuşması için rehabilite edildiğini söyledi. Polat, olayın şüphelisinin halen belirlenmediğini ancak kolluk kuvvetlerinin gerekli soruşturmayı başlattığını kaydetti.


Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden
Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden
Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden
Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden
Silahla vurulan köpek, tedaviye alındı (2)-Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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