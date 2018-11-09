Silahla Vurulan Kadın Polis Memurunun Hayatını Kaybetmesi
Antalya'da şakalaştığını iddia ettiği polis memuru arkadaşı Ümran Yetişgen'i silahla vuran sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.
Antalya'da şakalaştığını iddia ettiği polis memuru arkadaşı Ümran Yetişgen'i silahla vuran sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.
Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Said Şahin, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi söz verilen sanık Şahin, mahkemenin adaletine güvendiğini, cumhuriyet savcısının "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Şahin hakkında verdiği, "bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olma" suçunun ortadan kaldırılmasına karar verdi.
Sanık Şahin'e maktul Ümran Yetişgen'e yönelik "kasten öldürme" suçu işlediği gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası, mahkemedeki tutum ve davranışı göz önünde bulundurularak 25 yıl hapis cezasına düşürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz'da polis memuru Said Şahin, meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) silahla vurarak ölümüne neden olmuştu. Yetişgen'i şakalaşırken yanlışlıkla vurduğunu iddia eden Şahin tutuklanmıştı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Şahin "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.