Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular

Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan bir çoban köpeği tedavi altına alındı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan bir çoban köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir köpeğin sokak ortasında kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın'ı çağırarak yaralı köpeğe müdahale edilmesini sağladı. Silahla vurulduğu belirlenen köpek, Barınma Merkezi'ne gönderilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, olayın takipçisi olacaklarını belirterek köpeği vuranların kim olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Güvenlik güçleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayın failleri aranıyor. - TRABZON

Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular

Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

 Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

 Ecel yolda yakaladı! Yaşlı kadın, sokak ortasında fenalaşıp yere yığıldı

Ecel yolda yakaladı! Yaşlı kadın, sokak ortasında fenalaşıp yere yığıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title