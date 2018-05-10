Tartıştığı Adamı Kurşunladı, Araya Girmek İsteyenleri Tokatladı! Kamera Kayıttaydı
Kartal'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken saldırgan tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Ardından araya girenlere de tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI
Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurd
VATANDAŞLAR KAVGAYI AYRILMAYA ÇALIŞTI
Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü. Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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yeni türkiye!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tokatla kurtardıklarına dua etsünler. . . arada silah var. . . ne karuşuyonuz. . mevzu derün. . adam delükanluymuş yanu. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam ya Beşiktaşlı yada fenevli yada Arda Turan in adamiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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akape türkiyesi.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırYAVUZ: AKP SANA BUYUK YARA VERMİŞ1 Yayından Kaldır