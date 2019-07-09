Silahla oynayan genç kendisini yaraladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tabancayla oynadığı sırada kendisini vuran genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı göleti yakınlarına arkadaşlarıyla giden Ş.B. (18), yanındaki ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı.

Başkut, tabancanın ateş almasıyla yaralandı.

Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA