Silahla oynayan çocuk hayatını kaybetti Çorum'da dedesine ait olduğu iddia edilen kurusıkı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'da dedesine ait olduğu iddia edilen kurusıkı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Uğurludağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki A.Y., ailesi ile birlikte Korukluk Yaylası'na çıktı. Aile fertlerinin farkında olmadığı bir anda otomobile yönelen A.Y., dedesine ait olduğu iddia edilen kurusıkı diye tabir edilen tabanca ile oynamaya başladı. Tabancanın bir anda ateş almasıyla karnından ağır yaralanan talihsiz çocuk önce Uğurludağ Devlet Hastanesine buradan da ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan acılı aile yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA