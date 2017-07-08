Silahla Oynarken Canından Oluyordu

ERZURUM'un Olur İlçesi'nde çoban olan babasının tabancası ile oynayan 12 yaşındaki F.K., kendini vurdu. Yaralı halde 1 kilometre yürüyen Kaya, minibüsle ve ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay, Olur İlçesi'nin Filizli Mahallesi'ne bağlı Taşbaşı Yaylası'nda meydana geldi. Çoban babası Keramettin Kaya'ya yardım eden F.K., merakı nedeniyle az daha canından olacaktı. Yaz mevsiminde hayvanlarla birlikte geceledikleri yaylayaya yakın bölgede bulunan kulübede oğlu Fatih ile birlikte kalan Kerametttin K., önceki sabah hayvanları otlatmak için yaylaya götürdü. Babasının uyandırmaya kıyamadığı F. K., uyandıktan sonra babasının yastık altında sakladığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Tetiğe dokununca karnından yaralanan çocuk, hemen yola çıktı ve 1 kilometre yaya yürüdü. Yaylada bulunanlara durumu anlatan F.K., minibüsle önce Filizli Mahallesine, oradan çağrılan ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından çocuk, tedavi altına alındı.



Hastanede yataklı tedaviye alınan F.K., babasının tabancası ile oynarken silahının birden ateş aldığını ve karın boşluğumdan yaralandığını anlatırken, "Yaralı halde 1 kilometre yürüdüm ve durumu komşulara anlattım. Minübüsle önce Filizli'ye oradan ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Doktorlar sol karın boşluğundan giren kurşunun vücuduma zarar vermeden çıktığını söylediler. Çok ucuz kurtuldum, ölebilirdim. Ben şanslıydım kurtuldum, kimse silahla oynamasın" diye konuştu.



- Oltuerzurum