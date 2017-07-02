Silahla Oynarken 4 Yaşındaki Kuzenini Vurdu

Konya'da yerde bulduğu silahla oynayan 9 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki amcasının oğlunu yaraladı.



İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde, amca çocukları olan 9 yaşındaki Ş.G. ve 4 yaşındaki Ş.G, site önündeki boş alanda oyun oynamaya başladı.



Bahçede tabanca bulan 9 yaşındaki Ş.G, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kuzenini ağır yaraladı.



Tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ş.G, kanlar içinde yere düştü.



Olayın ardından 9 yaşındaki Ş. G. koşarak dedesine haber verdi. Torununu gören dede Şenol G, torununu evin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürdü.



Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki Ş. G, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede tedavi altına alınan Ş.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken dede Şenol G'nin olay yerinde bulduğu tabancayı polise teslim ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.