Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu
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Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 7 kişinin akrabası Erol Şan, "Devletimiz yanımızdaydı.

Konya'nın Meram ilçesinde, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 7 kişinin akrabası Erol Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." dedi.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta 2 gün önce baba Yaşar ve anne İpek ile çocukları Barış, Serap, Serpil, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın silahla öldürülmesinin ardından, Karatay ilçesindeki taziye evinde gazetecilere açıklama yapan Şan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." ifadesini kullandı.

Şan, Dedeoğulları ailesi ile karşı taraf arasındaki küskünlüğün sona erdirilmesi için çabaların olduğuna işaret ederek, "Karşı aileden barış teklifi geldi. 'Bizi barıştırın, barışalım, aramızdaki gerginlik son bulsun' diye teklifte bulundular." diye konuştu.

Katil zanlısının, nasıl bu kadar kin biriktirerek kapıya geldiğine anlam veremediğini belirten Şan, şunları kaydetti:

"Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. Çıkıp kapıya gelmiş, 7 tane insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor, ona da 3 tane kurşun sıkıyor. Bu insanı buraya yönlendiren kim ya da kimler. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ben de 20 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim sağım, solum, önüm hepsi Türk."

Erol Şan, kendi akrabalarından memnun olduğu kadar çevresindeki Türk vatandaşlardan da memnun olduğunu, olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini arayıp taziyelerini ilettiğini aktararak, ilgilenen tüm devlet yetkililerine ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu
Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu
Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu
Silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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