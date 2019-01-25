Silahla Kendini Yaralayan Şahıs Adliyede

Samsun'da kazara kendini vuran genç ile silahın sahibi arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.U., lokantada arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu kendini kazara vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Y.U.'nun önce sol elini sıyırdı, daha sonra sol bacağından girip çıktı. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Y.U. ile olay sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabancanın sahibi S.K. (23), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan yaralı Y.U. ve S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA