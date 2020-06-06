Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, silahla havaya ateş açan R.D., polis tarafından yakalandı.

Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
06.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:47

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, silahla havaya ateş açan R.D., polis tarafından yakalandı. Yakalandığı evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirilen R.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan R.D.'nin, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşadığını belirledi. Şüphelinin evine mahkeme kararıyla operasyon yapıldı. Operasyonda R.D.'nin kullandığı silah bulunamazken, evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, R.D. ile beraberinde bulunan G.D. ve ev sahibi T.D.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve T.D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.D. ise çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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