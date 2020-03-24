Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular
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Polis, 3. Sayfa

Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular

Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular Polis fabrika basan şahısları telefonla geri çağırdı, ardından gözaltına aldı Denizli'de silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı Silahlı kavgada tüfek patladı, ölen ya da yaralanan olmadı Denizli'de alacak verecek meselesi...

24.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:12
Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular

Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular

Polis fabrika basan şahısları telefonla geri çağırdı, ardından gözaltına aldı

Denizli'de silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Silahlı kavgada tüfek patladı, ölen ya da yaralanan olmadı

DENİZLİ - Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, taraflar arasında yaşanan kavga esnasında tüfek ateş alsa da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise önce kaçtı, daha sonra olay yerine gelip polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre, G.Ç. ve S.G. isimli şahıslar alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrikaya ellerinde av tüfeği ile geldi. Şahısları gören fabrika yetkililerinden M.A. ile birkaç çalışan ise bu sırada dışarı çıkarak şüphelileri durdurmak istedi. Fabrika yetkilileri ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında av tüfeği patlarken, çıkan saçmalardan ölen ya da yaralanan olmadı. Arbede sonrası fabrika çalışanları silahı şahısların elinden aldı. Ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri 20 ADS 454 araçla kaçtı. Çalışanlar daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telefon ile kaçan şahıslara ulaşarak geri gelmelerini istedi. Polis ekiplerinin çağrısı sonrasında olay yerine tekrardan gelen G.Ç. ve S.G., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, tüfekten çıkan saçmaların ise fabrikanın istimlak duvarına isabet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular

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