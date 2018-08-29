Silahla Çevreye Ateş Eden Kişi Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla çevreye rastgele ateş eden kişi yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla çevreye rastgele ateş eden kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nden otomobille geçen S.K (31), çevreye silahla rastgele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan mermilerden bazılarının isabet ettiği evde ikamet edenlerin polisi arayarak şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
İlçe merkezinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanan S.K, emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu öne süren S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.