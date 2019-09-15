Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, polis tarafından yakalandı.

15.09.2019 13:03
Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.S. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.A. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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