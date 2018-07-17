Silahla Bir Kişiyi Yaralayan Genç Tutuklandı

Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Muhammet G. (39) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ç. (24) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Mustafa Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN