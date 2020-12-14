Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:13
Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, 6 şüpheli ise yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde 1 şahsın silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen av tüfeği, 8 adet şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 24 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimizde suçla mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı
- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Neymar Samatta Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:19:47. #1.15#
title