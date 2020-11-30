Son dakika haberleri... Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
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Son dakika haberleri... Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

30.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:15
Son dakika haberleri... Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da silahla başından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da silahla başından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde A.B.B. tarafından tabanca ile başından vurulan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Murathan Kababıyık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Murathan Kababıyık, 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilecek gencin cenazesinin Akçadağ Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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(Hasan Eryılmaz/İHA)

Son dakika haberleri... Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika haberleri... Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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