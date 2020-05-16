Silahla ateş etme ve mala zara verme olaylarına karışan şahıs yakalandı Samsun'da silahla ateş etme ve mala zara verme olaylarına karışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da silahla ateş etme ve mala zara verme olaylarına karışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe dahilinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; İlyasköy Polis Merkezi Amirliği idaresinde, 08 Mayıs günü saat 11.30 sıralarında, Derebahçe Mahallesi Derebahçe Sosyal Tesisleri önünde, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, silahla ateş etme; İlyasköy Polis Merkezi Amirliği idaresinde, 08 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi No: 40 önünde, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması silahla ateş etme ve mala zara verme; İlyasköy Polis Merkezi Amirliği idaresinde 14 Mayıs günü saat 01.15'te, Adalet Mah. Muhteşem Süleyman Caddesi ile Karadeniz Caddesi kesişiminde 6136 SKM silahla ateş etme ve mala zarar verme olaylarına karışan şahıs, ekiplerce yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA