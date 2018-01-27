Silahla Ateş Açılan 4 İş Yerinde Hasar Oluştu

Sivas'ta pompalı tüfekle ateş edilen 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesi'ndeki bazı iş yerlerine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saçmalar, kahvehane ve pastane ile otomobil aksesuarı ve ısı yalıtım işi yapan 4 iş yerinin camlarına isabet etti.

İş yerlerine gelen esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri dükkanlarda inceleme yaptı.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Aytekin Büyükkaya, gazetecilere, 2 bin lira zararı olduğunu söyledi.

İki otomobilden sabah 04.45 sıralarında iş yerlerine ateş edildiğini belirten Büyükkaya, "Görgü tanıkları da var, 3 tüfekle ateş etmişler. Yaklaşık 2 bin liranın üzerinde zararımız var, 4 dükkana ateş etmişler." dedi.