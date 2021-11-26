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Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

BOLU'da Muhammed K., iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Özdemir Efe K.'yi (10) göğsünden vurdu.

BOLU (DHA) - BOLU'da Muhammed K., iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Özdemir Efe K.'yi (10) göğsünden vurdu. Özdemir Efe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan babası, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu'da nakliyecilik yapan, 3 çocuk babası Muhammed K.'nin, iddiaya göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, oğlu Özdemir Efe'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Özdemir Efe, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası Muhammed K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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