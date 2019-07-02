Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü
Gaziantep'te 23 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, beylik tabancasını temizlediği sırada ateş alan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te 23 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, beylik tabancasını temizlediği sırada ateş alan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır polis memuru olan Ali Başyiğit, görevden geldikten sonra evinde beylik tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabancadaki kurşun kazarak ateş aldı. Başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Başyiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Başyiğit'in cenazesi memleketi Konya'dan gelen yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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