Silahını Temizlerken Kazara Kendini Vurduğu İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı.

İddiaya göre, 100. Yıl Bulvarı'nda inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çalışan M.K, ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada tabancayla kazara kendini vurdu.

Elinden ve bacağından yaralanan M.K, iş yerindeki arkadaşının aracıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.