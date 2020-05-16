Silahın patladığı kavgada adli kontrol şartıyla serbestlik kararı
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Silahın patladığı kavgada adli kontrol şartıyla serbestlik kararı

Bilecik'te geçtiğimiz gün iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patlarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahın patladığı kavgada adli kontrol şartıyla serbestlik kararı
16.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:55

Bilecik'te geçtiğimiz gün iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patlarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay; 15 Mayıs günü meydana geldi. Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde iki araç sürücüsü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Zeki E. küfürleşme üzerine ruhsatlı silahını çıkararak tartıştığı Atakan G.'nin bacağına 1 el ateş etti. Şans eseri kurşun şahsa isabet etmezken, ikinci hamlede ise silahın tutukluk yaptığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavgaya karışanlar ve Atakan G.'nin yanında bulunan akrabaları gözaltına alındı. Şahısların ifadesinin ardından Zeki E. polis ekipleri tarafından Bilecik Adliye Sarayına getirilerek, mahkeme çıkarıldı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan iftara 15 dakika kala fırınlar bölgesinde yaşanan olayda yoğunluk sırasında merminin kimseye isabet etmemesi, faciayı önlemiş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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