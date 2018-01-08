Silahın Kabzasıyla Darp Edilen Kişi Yaralandı

Samsun'da tabancanın kabzasıyla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi İlyasköy mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabanca kabzasıyla Sinan D'yi (25) başından yaraladı.

Samsun Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sinan D. ifadesinde kendisini yaralayan kişiyi tanımadığını söyledi.