Silahı ateş alan çoban yaralandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, elindeki silahı ateş alan 17 yaşındaki çoban yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, elindeki silahı ateş alan 17 yaşındaki çoban yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Farsak Köyü, Tespi mevkisinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan M.K. yanında taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA