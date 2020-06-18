Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
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Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

ADANA'da kafede oturdukları sırada arkadaşının tabancasına bakmak isterken silahın ateş alması sonucu başından yaralanan Mert Akıllıca (24), hayatını kaybetti.

Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
18.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:50

 

ADANA'da kafede oturdukları sırada arkadaşının tabancasına bakmak isterken silahın ateş alması sonucu başından yaralanan Mert Akıllıca (24),  hayatını kaybetti.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Gece dört arkadaşıyla kafede buluşan Mert Akıllıca, bir süre alkol alıp ve sohbet etti. Arkadaşlarının, kafe sahibi F.A.'nın ruhsatsız tabancasını incelediğini gören Akıllıca, iddiaya göre silaha bakmak istedi. Şarjörü çıkartıldığı iddia edilen silahı arkadaşının Akıllıca'ya verdiği sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Akıllıca'nın başına isabet etti. Akıllıca'nın kanlar içinde yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akıllıca'nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Kafe sahibi F.A. ve gencin 4 arkadaşını gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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