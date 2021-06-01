MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darp eden 6 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darp eden 6 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 28 Mayıs Cumartesi günü M.B., Kübra T. (22), Rıdvan K. (30), Fatih D. (30), Barış K. (23) ve diğer iki şüpheli tarafından zorla ovaya götürülerek darp edildi. Ayrıca M.B.'ye alacak verecek meselesi nedeniyle de silah zoruyla senet imzalatıldı. Olayın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.B., 6 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T., 'Uyuşturucu ticarete yapma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma', Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma' gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Arda Turan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:54:43. #1.14#

title