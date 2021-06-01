MANİSA'DA BİR KİŞİYİ DARP EDEN VE SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darp eden 6 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darp eden 6 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 28 Mayıs Cumartesi günü M.B., Kübra T. (22), Rıdvan K. (30), Fatih D. (30), Barış K. (23) ve diğer iki şüpheli tarafından zorla ovaya götürülerek darp edildi. Ayrıca M.B.'ye alacak verecek meselesi nedeniyle de silah zoruyla senet imzalatıldı. Olayın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.B., 6 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T., 'Uyuşturucu ticarete yapma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma', Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma' gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı