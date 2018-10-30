Silah Zoruyla Araca Bindirip Telefonunu Gasp Ettiler

Gaziantep'te 2 kişi, silah zoruyla araca bindirdikleri bir şahsın cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, araç plakasından ulaştığı 2 şahsı gözaltına aldı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Valilik binasının karşısında silah zoru ile araca bindirdikleri bir şahsın cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden iki şüpheli olaydan sonra kayıplara karıştı. Harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç plakasından yola çıkarak, şahısların kimliğini belirledi. S.A. ve M..E.D. isimli şahısları takibe alan ekipler, yaptığı operasyon ile gasp şüphelilerini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği araçta yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 1 adet sallama tabir edilen döner bıçağı ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların olayda gasp ettikleri cep telefonunu sattıkları öğrenildi. Telefon L.A. isimli şahıstan alınarak sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP