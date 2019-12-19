Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

19.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30
Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.


Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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